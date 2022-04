Greyhound, accordo raggiunto per un franchise dal film con Tom Hanks per Apple TV+

Deadline ha annunciato che Tom Hanks e Gary Goetzman, partner di Playtone Company, hanno firmato un accordo pluriennale con Apple TV+ per realizzare un universo di Greyhound che si svilupperà dal film e sarà composto da una serie di nuovi contenuti, tra cui documentari sulla Seconda Guerra Mondiale, show tv e un sequel cinematografico.

Playtone Company ha un background importante relativo a tematiche di questo genere come Band of Brothers (2001), The Pacific (2010) e Masters of the Air, una miniserie tv di prossima uscita pubblicata da Playtone e dalla società di Steven Spielberg, Amblin Entertainment.



I dettagli di un sequel di Greyhound non sono ancora stati comunicati. Il personaggio del comandante Krause è apparso anche in altri romanzi di CS Forester, ma ciò non esclude né conferma necessariamente una presenza di Hanks nel prossimo capitolo cinematografico.

Forester è un autore molto prolifico ed è del tutto probabile che il sequel di Greyhound sarà un'espansione legata all'universo letterario dell'autore.



L'accordo tra Playtone e Apple arriva sull'onda del successo sempre più crescente della piattaforma streaming, grazie anche all'Oscar per CODA, il film che ha ottenuto il premio quale miglior lungometraggio dell'ultimo anno per l'Academy.



Per rispolverare il film con Tom Hanks potete leggere la nostra recensione di Greyhound, diretto da Aaron Schneider.