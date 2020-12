Grey's Anatomy e Station 19 affrontano il tema del Black Lives Matter

Alla luce delle molteplici questioni che hanno caratterizzato il 2020, anche gli show di Shonda Rhimes, Grey's Anatomy e Station 19, hanno rispecchiato quello che rappresenta la situazione attuale del mondo, facendo luce sul Black Lives Matter, sul traffico sessuale e sull'impennata di casi di COVID-19 che inondano gli ospedali negli USA.

Tutto è iniziato con un episodio di Station 19, intitolato Out of Control, che racconta di due adolescenti nere rapite e tenute prigioniere nella casa di un uomo bianco. Un team di poliziotti maschi e bianchi viene chiamato sulla scena del crimine ma si rifiutano di entrare in casa, affermando di aver risposto alla chiamata di un uomo che si lamentava di una donna che causava disturbo. Ciò ha portato dei vigili del fuoco fuori servizio ad escogitare un piano per entrare in casa, nella quale trovano le adolescenti prive di senso e nascoste nel seminterrato. Le ragazze avevano pensato ad un piano: appiccare un incendio in casa, in modo che potessero essere salvate dai vigili del fuoco di cui si erano accorte della presenza fuori casa.



Pare molto evidente che lo show abbia molto da dire sul razzismo sistemico e sui pregiudizi inconsci e lo stesso vale per l'episodio No Time To Despair di Grey's Anatomy, che affronta il tema del razzismo ma non si risparmia nemmeno per quanto riguarda l'emergenza legata al COVID-19, come del resto ha fatto in tutta la stagione 17.



Grey's Anatomy ha omaggiato le vittime del Coronavirus, elencando i nomi di alcune delle persone che sono scomparse a causa della pandemia. Chandra Wilson ha parlato di Miranda Bailey, approfondendo il futuro del suo storico personaggio.