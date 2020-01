Da Grey's Anatomy a Sam Raimi: Sandra Oh sarà la protagonista di Umma

Tra i più grandi lavori che Sam Raimi può vantare c'è sicuramente la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, ma, dopo aver scartato l'idea di un quarto sequel, adesso il regista si dedica ad Umma, il nuovo film di cui sarà produttore e a cui si è appena aggiunta Sandra Oh per il ruolo di protagonista.

La stella della serie Grey's Anatomy lavorerà fianco a fianco la regista e alla sua neonata casa di produzione, la Raimi Productions, che recentemente ha prodotto Crawl - Intrappolati, il disaster-movie nel quali i due protagonisti dovranno lottare per salvarsi da famelici alligatori.

Regista e sceneggiatore della pellicola sarà Iris K Shim, regista emergente noto per aver diretto e prodotto La casa di Suh nel 2010, un documentario di 90 minuti sulla tragica storia della famiglia Suh e della tragedia che l'ha resa tristemente nota.

La produzione di Umma dovrebbe iniziare ad aprile e sarà incentrata su una madre single (Oh) e sulla figlia adolescente perseguitate dallo spirito inquieto della defunta nonna materna.

Intanto, la carriera della Oh continua anche sul piccolo schermo e presto la rivedremo nei panni di Eva Polastri in Killing Eve, appena rinnovata per una quarta stagione