Gretel e Hansel potrebbe dar vita ad un Dark Fairytale Universe

Nel corso di una recente intervista promozionale Osgood Perkins, figlio di Anthony Perkins e regista del nuovo Gretel e Hansel, ha rivelato che il film potrebbe dare il via ad un franchise.

La storia di Hansel e Gretel è famosa da secoli grazie ai fratelli Grimm, ma la nuova versione con protagonista Sophie Lillis potrebbe essere solo l'inizio di un universo condiviso che reinterpreti in chiave horror alcune fiabe classiche. Dato che la storia presenta una strega che vive nei boschi e che fa ingrassare i bambini per poterseli mangiare, nella vicenda di Hansel e Gretel c'è già una buona dose di terrore, quindi Perkins da questo punto di vista è stato facilitato.

"Senza dire troppo ... la mia idea è stata quella di creare il nostro mondo di fiabe, il nostro universo delle fiabe", ha condiviso Perkins con il podcast di The Boo Crew di Bloody Disgusting. "Non voglio dire Shrek, ma sai come in Shrek tutte le fiabe coesistono e lo spettatore si ritrova in quel mondo incantato? Okay, l'idea è di suggerire che non c'è solo questo singolo luogo, ci sono entità tutt'intorno e riferimenti ad altre fiabe. Ci sono un paio di easter-egg nel film che fanno riferimento ad altri film e a storie più antiche", ha sottolineato Perkins. "L'idea è che Gretel possa uscire da questo film e mettersi in altri guai."

Gretel e Hansel arriverà nei cinema italiani il prossimo 27 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale e al poster promozionale.