Gretel and Hansel: Sophia Lillis star del film tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm

The Hollywood Reporter ha reso noto che Sophia Lillis, star di IT nel ruolo della giovane Beverly Marsh, è stata scelta per far parte del cast di Gretel and Hansel, dove sarà la protagonista. Il film sarà una nuova versione della celebre fiaba tedesca dei fratelli Grimm, Hänsel e Gretel, già portata diverse volte sul grande schermo e in tv.

Gretel and Hansel è ambientato molto tempo fa in una lontana campagna fiabesca e racconterà la storia di una giovane ragazza che conduce il fratellino in un bosco oscuro nella disperata ricerca di un lavoro e del cibo e che finisce per andare nella direzione di qualcosa di malvagio.

Il film, distribuito da Orion Pictures, è stato scritto da Rob Hayes e sarà diretto da Osgood Perkins, noto per aver scritto e diretto February - L'innocenza del male, con Emma Roberts e Kiernan Shipka e Sono la bella creatura che vive in questa casa, con protagonista Ruth Wilson.

Sophia Lillis ha ottenuto numerosi apprezzamenti per la sua performance nella trasposizione cinematografica del capolavoro letterario di Stephen King, IT, nel ruolo della giovane Bev Marsh, personaggio che interpreterà in IT: Chapter Two al fianco di Jessica Chastain nella versione adulta.

Le riprese si stanno svolgendo in queste settimane in Canada e termineranno il 25 ottobre. Lillis è apparsa anche nell'acclamata mini-serie della HBO tratta dal romanzo di Gillian Flynn, Sharp Objects, nella versione giovane di Camille Preaker, interpretata da Amy Adams.

Prossimamente vedremo l'attrice anche nell'adattamento di Nancy Drew e il passaggio segreto, che uscirà nelle sale nel 2019.