Greta Thunberg e la vendetta social contro Trump: 'Impara a controllare la rabbia'

Era il 12 dicembre del 2019 quando il 45° Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, twittava pubblicamente contro l'attivista svedese Greta Thunberg con un post al vetriolo, dandole "della ridicola" e consigliandole con fare mansplaining "di lavorare molto sul suo controllo della rabbia".

Ad appena un mese di distanza dalla presentazione del documentario I am Greta diretto da Nathan Grossman e dedicato proprio alla battaglia per la protezione del clima e dell'ambiente della giovanissima attivista e alle difficoltà legate alla sua condizione e alla sua posizione, proprio la Thunberg ha deciso di controbattere in modo geniale a Trump, nelle ultime ore in difficoltà a causa del sorpasso di Joe Biden nello spoglio elettorale delle Presidenziali Americane.



Trump è blindato nella casa bianca e sta raccogliendo fondi per una battaglia legale contro i democratici, accusando Biden e company di brogli elettorali e twittando di fermare il conteggio e ricominciare tutto da capo. Non vuole saperne di andarsene dopo un solo mandato e sostiene "che se si contano i voti, è lui a vincere", scagliandosi contro il voto per posta introdotto proprio per la prima volta in queste elezioni.



La Thunberg così ha Twittato le stesse identiche parole di Trump, rispedendole al mittente in una vendetta social magistrale.