Greta Thunberg: ecco il trailer di I Am Greta, il documentario sulla giovane attivista

Dopo aver conquistato la copertina del Times come Persona dell'Anno 2019, Greta Thunberg è pronta a combattere le sue battaglie a favore dell'ambiente anche sul piccolo schermo, grazie al nuovo documentario I Am Greta.

Il progetto messo in piedi da Hulu si concentrerà sulla storia della giovane attivista e ci mostrerà da vicino la sua determinazione nel sensibilizzare la popolazione mondiale sul tema del cambiamento climatico. Inizierà dal 2018, quando si rese protagonista di uno sciopero da scuola iniziando così la sua avventura, che di lì a poco avrebbe ricevuto una risonanza mondiale.

"La storia di Greta Thunberg, adolescente svedese e attivista per il clima sarà raccontata attraverso un'avvincente documentario intimista, diretto dal regista svedese Nathan Grossman con l'ausilio di filmati inediti. [...] Il film culminerà con lo straordinario viaggio in barca a vela attraverso l'oceano Atlantico, che l'ha portata a parlare al Climate Action Summit a New York".

A quanto pare saranno presenti tutte le tappe più importanti del suo percorso e non mancherà un focus sulle persone che la sostengono e che condividono i suoi obiettivi. Il film è stato presentato alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e sarà disponibile su Hulu a partire dal 13 novembre 2020 , quindi intorno a quella data potrebbe arrivare anche nei servizi di streaming italiani.

Un tema quanto mai attuale per questo anche la BBC sta sviluppando una serie su Greta Thunberg.