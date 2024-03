Greta Gerwig tornerà a recitare per Noah Baumbach nel nuovo film Netflix del regista!

Noah Baumbach e Greta Gerwig tornano a lavorare insieme: la regista di Barbie sarà una delle protagoniste del nuovo film Netflix scritto e diretto da Baumbach. Questo è il quarto film del regista realizzato per la piattaforma di streaming dopo The Meyerowitz Stories, Marriage Story e White Noise, adattamento dell'omonimo romanzo di Don DeLillo.

Oltre a Gerwig, nel cast del film di Baumbach ci saranno George Clooney e Adam Sandler, alla seconda collaborazione con il regista dopo The Meyerowitz Stories. È previsto anche il ritorno di Laura Dern, vincitrice del premio Oscar come Miglior attrice non protagonista proprio grazie al suo ruolo in Marriage Story. Nel cast anche Charlie Rowe, Lars Eidgner e Alba Rohrwacher.

Il sodalizio artistico e sentimentale di Gerwig e Baumbach risale a quasi quindici anni fa: i due si sono conosciuti nel 2010 sul set de Lo stravagante mondo di Greenberg di Baumbach e hanno iniziato a frequentarsi l'anno successivo. Hanno lavorato insieme a Mistress America e Frances Ha, film di Baumbach dove Gerwig è protagonista. Baumbach ha lavorato anche a Barbie in qualità di sceneggiatore.

A dicembre Gerwig e Baumbach si sono sposati dopo 12 anni di vita insieme e due figli, di cui uno nato a febbraio. Non si sa ancora molto sulla trama del nuovo film del regista di White Noise: al momento sappiamo solo che sarà una "storia di formazione emozionante e divertente sull'essere adulti"

Il Padrino Trilogia - Edizione 50º Anniversario (4 4K Ultra è uno dei più venduti oggi su