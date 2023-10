Greta Gerwig, la regista di Barbie non reciterà mai in un suo film: ecco perché

Il successo di film come Barbie e Piccole Donne ha fatto sì che qualcuno lo dimenticasse, ma Greta Gerwig nasce come attrice: la regista di Lady Bird ha recitato in un bel po' di film prima di sedersi dietro la macchina da presa, ma a quanto pare non ha intenzione di recitare per sé stessa, ma solo per altri colleghi.

A parlarne è stata proprio la regista del film che ha recentemente superato Avengers: Age of Ultron: Gerwig ha confermato di non avere intenzione di dirigere sé stessa in un suo film, dicendosi più incline a mettere in pratica le indicazioni di un regista terzo piuttosto che a stare ad ascoltare le sue stesse direttive.

"Mi piace mettermi nelle mani di altri registi e dar loro ciò che vogliono. Questo è il motivo per cui non ho mai recitato in un mio film e per cui non lo farò mai. Mi piace farmi guidare. Facendolo mi negherei il piacere di entrambe le cose" sono state le parole di Gerwig.

Vedremo se un giorno la protagonista di Frances Ha cambierà idea: fino ad allora, comunque, siamo sicuri che la sua carriera da regista le regalerà ancora un bel po' di soddisfazioni. A tal proposito, c'è già chi si dice convinto che Barbie debba vincere l'Oscar.