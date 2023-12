Greta Gerwig presidente di giuria di Cannes 2024: è la prima volta per una regista USA

Nella settimana della prima nomination per la miglior regia ai Golden Globes 2024 con Barbie, la regista Greta Gerwig fa nuovamente la storia diventando la prima americana ad essere scelta per la carica di presidente di giuria al Festival di Cannes.

Ce lo ha comunicato tramite un'email il Festival di Cannes stesso, nel quale viene reso ufficiale che Greta Gerwig presiederà la giuria del concorso del 77° Festival di Cannes, che si svolgerà dal 14 al 25 maggio 2024. "Si tratta di una scelta obbligata, poiché Greta Gerwig incarna con tanta audacia il rinnovamento del cinema mondiale, di cui Cannes è ogni anno precursore e cassa di risonanza", hanno affermato Iris Knobloch, presidente del Festival, e Thierry Frémaux, delegato generale. “Al di là della settima arte, è anche la rappresentante di un’epoca che sta abbattendo le barriere e mescolando i generi, elevando così i valori dell’intelligenza e dell’umanesimo”.

La regista di Barbie ha dichiarato: “Adoro i film: adoro farli, adoro andare a vederli, adoro parlarne. Come cinefilo, Cannes è sempre stata l'apice di quello che può essere il linguaggio universale del cinema. Trovarmi in un luogo come questo, in un teatro buio pieno di sconosciuti, guardare un film nuovo di zecca è il mio posto preferito dove andare. Sono stupita, emozionata e onorata di ricoprire il ruolo di presidente della giuria del Festival di Cannes. Non vedo l’ora di vedere quali viaggi il cinema ha in serbo per tutti noi!”

La nomina di Greta Gerwig arriva all'indomani del dominio di Barbie nelle candidature dei Critics Choice Awards 2024.