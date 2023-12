Greta Gerwig e Noah Baumbach si sono sposati a New York (nessuna Barbie tra gli invitati)

Fiori d'arancio per la regista di Barbie, Greta Gerwig e lo storico compagno, il regista Noah Baumbach. Gerwig e Baumbach, che al film campione d'incassi del 2023 ha partecipato nelle vesti di sceneggiatore, si sono sposati al City Hall di New York, come ha confermato nelle ultime ore un rappresentante di Gerwig al magazine People.

Noah Baumbach e Greta Gerwig sono una coppia da oltre un decennio, dopo essersi conosciuti nel 2010 sul set di Lo stravagante mondo di Greenberg, diretto da Baumbach e interpretato da Gerwig. Promessi sposi dal 2020, Gerwig al programma di James Corden confessò che entrambi non amavano usare la parola 'fidanzati' perché implicava delle nozze imminenti; nessuna Barbie è stata avvistata alle nozze che si sono svolte in questi giorni nella Grande Mela.



Ad inizio anno Baumbach e Gerwig sono diventati genitori per la seconda volta, la terza per il regista, nonostante l'annuncio sia stato dato a quattro mesi dalla nascita. Nel dicembre 2022, come ricorda The Hollywood Reporter, Greta Gerwig aveva annunciato la propria gravidanza ospite da Jimmy Fallon. Nel 2020 Noah Baumbach, che lavorerà ad un nuovo film con George Clooney e Adam Sandler, ricevette due nomination agli Oscar, tra cui miglior film per Storia di un matrimonio mentre Gerwig ottenne una candidatura per Piccole donne nella categoria miglior sceneggiatura originale. Probabilmente entrambi saranno protagonisti anche ai prossimi Oscar grazie al successo di Barbie.



La carriera di Greta Gerwig e Noah Baumbach si è sviluppata spesso a braccetto, in progetti come Frances Ha, Rumore bianco e Mistress America.

Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, l'ultimo film diretto da Greta Gerwig e scritto da Noah Baumbach.