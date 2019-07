Greta Gerwig dirigerà l'adattamento cinematografico di Barbie. Lo scriverà Noah Baumbach

Dopo il no di Patty Jenkins alla regia del Barbie co-prodotto dalla Warner Bros e dalla Mettel e con protagonista Margot Robbie, la produzione ha deciso di affidare il compito di trasporre al cinema l'immortale bambola più famosa della storia alla lanciatissima Greta Gerwig regista, adesso impegnata con Piccole Donne.

Sarà infatti proprio la regista di Lady Bird a portare in sala l'adattamento di Barbie, al quale si dedicherà anima e corpo appena terminati i lavori di produzione e post-produzione e promozione del suo Piccole Donne, in uscita a dicembre e che forse potremmo vedere in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.



A scrivere il progetto, curiosamente, ci sarà invece Noah Baumbach, uno dei maestri assoluti del cinema Mumblecore che qui si ritaglierà il solo ruolo di sceneggiatore, cercando di traslare sul grande schermo la storia della bella bambola Mattel. Per chi non lo sapesse, la Gerwig e Baumbach fanno coppia fissa dal 2011 e hanno anche avuto un figlio lo scorso marzo, dimostrandosi una delle copie più solide di Hollywood.



L'adattamento cinematografico di Barbie non ha al momento una data d'uscita ufficiale, ma non arriverà presumibilmente prima della metà del 2021. Non ci sono neanche informazioni sul cast di contorto e tutto è ancora alle fase iniziali di pre-produzione.