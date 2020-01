Greta Gerwig annuncia il suo nuovo film, e sarà un musical

La sceneggiatrice e regista Greta Gerwig ha ottenuto ottimi risultati di critica e pubblico con i suoi primi due film, Lady Bird e il recente Piccole Donne, ma col terzo lungometraggio sembra proprio che l'autrice cambierà completamente genere.

Durante una recente intervista promozionale con Variety, infatti, la Gerwig ha rivelato che sta attualmente sviluppando un film musicale e sebbene non abbia rivelato alcun dettaglio in merito, ha anticipato che il tip tap potrebbe essere un elemento chiave del progetto.

"Sento che al mondo manca davvero" ha dichiarato l'attrice a proposito del celebre ballo.

In effetti sono passati decenni da quando il tip tap è stato rappresentato seriamente dal mondo del cinema, dato che negli ultimi anni è stato usato molto spesso per scopi comici ben differenti rispetto alle origini, con Fred Astaire (Holiday Inn), Ginger Rogers (Top Hat) e Gene Kelly (Singin 'in the Rain), fatta eccezione per la celebre scena ispirata al tip tap tra Ryan Gosling e Emma Stone in La La Land.

La Gerwig negli ultimi anni ha visto un costante aumento di popolarità sul grande schermo sia davanti che dietro la telecamera, con buone recensioni per le sue esibizioni in Frances Ha, 20th Century Women e Maggie's Plan e ovviamente le due regie già citate. Attualmente sta anche lavorando come co-sceneggiatrice del live-action di Barbie dal vivo insieme al partner creativo nonché marito Noah Baumbach.

