Gremlins, Zach Galligan: 'Se la serie HBO dovesse avere successo il terzo film si farà'

In questo periodo di reboot, remake e sequel risulta davvero strano che ancora abbiamo avuto modo di fiondarci in sala per un nuovo capitolo di Gremlins: la celebre saga sbarcherà però ben presto su HBO Max con una serie animata e, stando a Zach Galligan, le cose potrebbero farsi via via più interessanti.

La star dei primi due film della saga è infatti convinta che il successo dello show porterebbe inevitabilmente alla realizzazione di un nuovo capitolo: "Basta guardare al modo in cui le grandi produzioni si approcciano ai franchise nel corso degli anni e dei decenni. Non è difficile capire che la serie animata sia un modo per far conoscere la saga alle nuove generazioni. Se dovesse avere successo, se dovesse diventare una cosa alla The Mandalorian, allora penso che un Gremlins 3 diventerebbe inevitabile" ha spiegato l'attore.

Galligan si è anche detto convinto che, con i mezzi attualmente a disposizione, girare il nuovo film sarebbe decisamente molto più semplice: "Io credo che fare Gremlins 3 sarebbe esponenzialmente più facile di quanto lo fu girare il primo film. La prima volta se un cavo o qualcosa del genere entrava nell'inquadratura dovevi buttare tutto. Ora semplicemente lo elimini con la CGI. Quindi sì, credo sarebbe molto più facile".

A tal proposito, però, Chris Columbus spiegò di non voler usare CGI per Gremlins 3; lo stesso Columbus parlò poi dello script di Gremlins 3, confermandone l'esistenza e definendolo piuttosto cupo.