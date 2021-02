Gremlins, Zach Galligan e Gizmo di nuovo insieme nello spot di Mountain Dew!

Una reunion speciale per i fan di Gremlins. Grazie al nuovo spot della bevanda Mountain Dew, prodotta da PepsiCo, Billy Peltzer (Zach Galligan) e Gizmo, il famoso mostriciattolo del cult di Joe Dante, Gremlins, sono tornati insieme a distanza di 37 anni dal primo film della saga comedy horror prodotta da Steven Spielberg.

Il brevissimo filmato, della durata di 30 secondi, mostra una sequenza che ricorda molto il film di Joe Dante, con Gizmo che beve la bevanda Mountain Dew e inizia il processo di moltiplicazione. All'interno del video i fan potranno scovare tantissime citazioni legate a Gremlins.



Quest'anno HBO Max distribuirà la serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai, vero e proprio sequel diretto del film di Dante.

Ambientata nella Shangai degli anni '20, la serie racconterà le vicende di Gizmo e del giovane Sam Wing (nel film l'anziano Mr. Wing), che insieme ad una ladruncola teenager, Elle, saranno coinvolti in una serie di disavventure estremamente pericolose, con mostri e spiriti della tradizione cinese in agguato e multinazionali pronte a liberare le loro armate di Mogwai.

Lo show sarà composto da 10 episodi.

Gremlins uscì nel 1984 e Joe Dante si occupò anche dello sfortunato sequel, Gremlins 2: The New Batch, uscito nel 1990.

Joe Dante ha lavorato come consulente anche al nuovo show animato. Amblin Television e Warner Bros. Animation si occuperanno della produzione.



In passato si era parlato di un reboot di Gremlins e ben sei anni fa Chris Columbus aveva parlato del possibile nuovo film sui Mogwai.