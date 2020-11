Gremlins, secondo Chris Columbus il primo script era 'molto più cupo, da Rated R'

Ci ricordiamo tutti di Gremlins come di un film dalle tinte horror ma tutto sommato non così traumatico, soprattutto grazie a quei toni da commedia sapientemente dosati dal regista Joe Dante e dallo sceneggiatore Chris Columbus. Le cose, però, non stavano esattamente così ai tempi della prima versione dello script.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Chris Columbus, infatti, la prima sceneggiatura di Gremlins era qualcosa di molto più cupo e dark rispetto alla versione arrivata in sala: l'idea era quella di dar vita a qualcosa che avrebbe potuto addirittura meritare il Rated R!

"All'epoca vivevo a New York e avevo questi topi che correvano per il pavimento, stavo guardando dei vecchi horror Universal e il mio coinquilino mi disse: 'Ti piacciono i film di mostri così tanto, perché non ne fai uno tu?' Di notte pensavo a questi topi che giravano per casa, pensavo che avrebbero rosicchiato le mie dita se avessi tenuto le braccia fuori dal letto, la cosa mi terrorizzava e fu così che nacque l'idea di Gremlins. Quindi lo scrissi come un chiaro film horror. Roba da Hard R, la testa mozzata della madre che rotola per le scale, Billy e Kate che vanno al McDonald's ma invece del cibo sono state mangiate le persone. Era davvero molto cupo" sono state le parole di Columbus.

Proprio lo sceneggiatore, intanto, ha recentemente confermato l'esistenza di uno script di Gremlins 3, aggiungendo anche di non aver intenzione di utilizzare CGI per il sequel del film di Joe Dante.