Gremlins, il protagonista preferisce Gizmo a Baby Yoda di The Mandalorian

La star di Gremlins, Zach Galligan, è stato intervistato da ET in occasione della reunion tra il suo personaggio nel film, Billy Peltzer, e il tenerissimo Gizmo, mogwai protagonista del cult di Joe Dante. Galligan è stato interpellato sul mostriciattolo più amato degli ultimi anni, Grogu, conosciuto come Baby Yoda di The Mandalorian.

Sul web sono comparsi diversi meme che paragonano Gizmo e Grogu ma l'attore non ha dubbi:"Vi dirò: il mio amico è più carino, è più pelosetto, e per me 'pelosetto è più carino'. Baby Yoda, Grogu, sembra che sia stato rasato, o magari è proprio senza pelliccetta. Comunque, se guardate sui miei social, vedrete un po' di meme che ironizzano proprio sulla somiglianza fra Gizmo e Grogu, che ora sappiamo essere il suo nome. La gente mi ha tempestato sui social con i paragoni, disegni in scala e robe del genere, comprese tutte le teorie sul fatto che la scelta di design fosse consapevole o meno. Vi posso dire che per certi versi è un espediente utile da avere una roba del genere nei media perché poi si crea quel meccanismo di 'Qual è meglio? Qual è arrivato prima?'. Si tratta di una narrativa aggiuntiva da impiegare nella narrativa nell'engagement delle persone".

Pochi giorni fa è stato pubblicato uno spot pubblicitario della bevanda Mountain Dew, che riunisce a distanza di decenni Billy Peltzer con il simpaticissimo Gizmo. Il mogwai berrà la bevanda pubblicizzata e gli effetti saranno piuttosto scontati per chi conosce la storia dei Gremlins.

Su Everyeye potete inoltre leggere l'evoluzione del franchise in questi anni: nel 2018 si parlava di un reboot di Gremlins ma il progetto non si è mai concretizzato.