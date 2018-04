Gremlins: il nuovo film sarà sicuramente un reboot

Secondo il regista Chris Columbus possiamo aspettarci di vedere un nuovo film dei Gremlins nel prossimo futuro. Tuttavia non sarà Gremlins 3, quindi un sequel. In tal caso rimarrete delusi. Il film che vedremo sarà definitivamente un reboot del franchise che divenne un autentico cult cinematografico nel decennio degli anni '80.

L'amatissima horror-comedy Gremlins, uscì nel 1984 per la regia di Joe Dante. Il film, targato Warner Bros., ha avuto Steven Spielberg come produttore esecutivo e la sceneggiatura di Chris Columbus. Il mix tra dolcezza, black-humor ed effetti visivi contribuì a rendere un autentico fenomeno culturale il film. Gremlins 2 - La nuova stirpe uscì nel 1990, con Zach Galligan e Phoebe Cates di nuovo nel cast. La regia fu ancora di Joe Dante ma il film venne scritto da Charles S. Haas, che rese la scrittura più satirica, con un umorismo anarchico e la rottura della quarta parete.

Negli anni le voci su un terzo film dei Gremlins sono emerse periodicamente, con la Warner che ammise di lavorare ad un remake nel 2013 e Chris Columbus che confermò il suo sviluppo nel 2015.

Da allora i lavori sono andati a rilento ma l'anno scorso Columbus aveva dichiarato di aver completato personalmente la stesura di una sceneggiatura per il prossimo film dei Gremlins, rimanendo però molto vago sul contenuto.

Non ci sono stati aggiornamenti ufficiali da quel momento ma nel corso di un'intervista con Metro US, Chris Columbus ha confermato che il progetto è ancora in corso e ha svelato un importante dettaglio:"Di Gremlins ne stiamo parlando attivamente. Ci sto lavorando con la mia società di produzione, la 1492 Pictures. Sarà quasi sicuramente un reboot".

Lo sviluppo del film è ancora in corso e presto potremo avere ulteriori dettagli. L'uso della parola reboot è controverso perché in passato Zach Galligan era convinto che non ci sarebbe mai stato un riavvio del franchise ma solo un sequel.

Ovviamente le cose cambiano con il tempo ma bisogna far notare che Columbus ha utilizzato la parola 'reboot' e non 'remake'.

Ora bisognerà solo aspettare per sapere quando potremo tornare a vedere i famosi mostriciattolo sul grande schermo.