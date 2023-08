Gremlins, il film ha qualcosa che lo accomuna a Ritorno al Futuro!

Gremlins è sicuramente una delle pellicole che maggiormente ha segnato la storia del cinema d'intrattenimento. Il film del 1984, infatti, ha avviato una vera e propria iconografia che tuttora va avanti. Gremlins, però, condivide uno strano particolare con un celebre film di fantascienza.

Non era raro negli anni '80 non smantellare alcuni set e utilizzarli per più produzioni contemporaneamente. Questa scelta, ovviamente, aveva come obiettivo il risparmio soprattutto riguardo pellicole il cui guadagno non era assicurato. Ad anni di distanza sembra assurdo che Gremlins non fosse un successo annunciato ma, in realtà, all'epoca dell'uscita lo studio temeva che si rivelasse un flop. Stessa cosa accadde anni dopo con un famosissimo film di fantascienza diventato poi una saga di successo.

Il set di Kingston Falls, infatti, fu utilizzato anche nel 1985 per alcune riprese di Ritorno al Futuro. Alcune scene di entrambi i film furono girate nel backlot degli Studios della Universal, per risparmiare sui costi di produzione. A 38 anni dall'uscita di Ritorno al Futuro non si può far altro che ricordare questo piccolo particolare che accomuna il mondo dei Gremlins con quello creato da Robert Zemeckis in una delle pellicole di fantascienza più amate di sempre.

Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di Gremlins, pellicola horror-comedy di Joe Dante. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!