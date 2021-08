Gremlins, il terzo capitolo si farà davvero? Ecco che cosa ha detto Zach Galligan!

Nonostante il terzo capitolo sia bloccato da anni nella fase di sviluppo Zach Galligan, la star di Gremlins, si è detta fiduciosa che la Warner Bros. alla fine deciderà di ufficializzare il chiacchieratissimo Gremlins 3.

Galligan ha recitato nel film originale del 1984 nei panni di Billy Peltzer ed è tornato per il sequel, Gremlins 2: The New Batch, uscito nel 1990. Il sequel non venne accolto bene come il suo predecessore, ma nonostante il contraccolpo di un fantomatico Gremlins 3 si parla ormai da decenni. E, sebbene non ci siano stati molti sviluppi concreti, negli ultimi anni qualcosa ha iniziato a muoversi: nel 2015, ad esempio, Galligan si era detto fermamente convinto che il nuovo film sarebbe stato un sequel diretto di Gremlins 2, ma qualche tempo dopo lo sceneggiatore del film originale, Chris Columbus, annunciò di aver scritto una storia "contorta e oscura" che "quasi sicuramente" sarebbe stata un reboot.

A questo punto, non è noto se Gremlins 3 diventerà effettivamente realtà, ma Galligan sembra molto fiducioso al riguardo. Durante un panel al Flashback Weekend a Chicago, l'attore ha ricordato le sue esperienze nei primi due film e ha parlato brevemente delle possibilità che Gremlins 3 veda il buio della sala. L'attore ha sottolineato come la serie tv Gremlins: Secrets of the Mogwai sia già stato rinnovato per la stagione 2 anche se la prima non è ancora stata pubblicata, motivo per cui pensa che la Warner Bros. alla fine realizzerà il sequel cinematografico.

Il ragionamento di Galligan effettivamente non fa una grinza, dato che probabilmente Warner Bros. crede molto nelle possibilità da revival della saga: se la serie tv dovesse dimostrarsi il successo sperato per la major, c'è anche l'eventualità che Gremlins 3 finisca col diventare un'esclusiva HBO Max, piattaforma di streaming per la quale Warner Bros. realizzerà diversi film esclusivi ogni anno a partire dal 2022.

