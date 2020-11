Gremlins 3, Chris Columbus conferma: 'Lo script c'è, ma non voglio usare CGI'

Il ritorno dei Gremlins è una di quelle cose che i nostalgici degli anni '80 (ma non solo, a dir la verità) chiedono a gran voce da anni: Chris Columbus, autore dello script del classico diretto da Joe Dante, dal canto suo è sempre stato piuttosto possibilista sull'operazione, che a quanto pare poggerebbe già su basi piuttosto concrete.

Il regista ha infatti confermato le voci secondo cui esisterebbe già uno script di Gremlins 3, ma ha anche ribadito la sua volontà di continuare a lavorare esattamente come già fatto 36 anni fa, affidandosi a dei pupazzi piuttosto che all'intervento della CGI.

"Mi piacerebbe un sacco farlo. Ho scritto una sceneggiatura, quindi uno script c'è già. Stiamo cercando di risolvere alcuni problemi ora come ora, stiamo cercando di capire quale potrebbe essere il momento migliore per girare questo film. Lo farei sempre nello stesso modo, utilizzando dei pupazzi tangibili, non la CGI. Sapete che girammo alcune scene in stop-motion per il primo Gremlins, ma non userei molta CGI per Gremlins 3" ha spiegato Columbus.

La cosa, in realtà, non è una novità assoluta: già qualche anno fa Chris Columbus parlò di uno script di Gremlins 3, definendolo in quell'occasione "contorto e oscuro". Speriamo che, dopo tanto parlare, questo nuovo sequel del film di Joe Dante possa finalmente vedere la luce!