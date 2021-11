Gremlins 3: Chris Columbus aggiorna sullo stato del sequel del cult di Joe Dante

Impegnato nella promozione del ventennale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Chris Columbus ha avuto occasione di parlare anche di un altro grande film della sua filmografia, ovvero del cult Gremlins, diretto da Joe Dante e basato su una sua sceneggiatura. La pellicola fu prodotta da Spielberg e generò anche un sequel. Il terzo film si farà?

Un terzo capitolo di Gremlins venne annunciato qualche tempo fa e da allora abbiamo avuto dei piccoli ma costanti aggiornamenti in merito, ma adesso Columbus dà qualche piccola informazione in più anche se per ovvie ragioni non ha potuto rivelare troppo: "Posso solo dire che ci stiamo lavorando attualmente, stiamo lavorando per quell'obiettivo, ma che ancora non ci siamo arrivati".

In uno dei suoi ultimi aggiornamenti in merito, Columbus aveva confermato che sceneggiatura di Gremlins 3 era pronta e che il film non avrebbe richiesto l'uso massiccio di CGI, un po' per tornare allo spirito dei primi due film, quando l'uso della CGI era ridotto al minimo possibile:

"Mi piacerebbe un sacco farlo. Ho scritto una sceneggiatura, quindi uno script c'è già. Stiamo cercando di risolvere alcuni problemi ora come ora, stiamo cercando di capire quale potrebbe essere il momento migliore per girare questo film. Lo farei sempre nello stesso modo, utilizzando dei pupazzi tangibili, non la CGI. Sapete che girammo alcune scene in stop-motion per il primo Gremlins, ma non userei molta CGI per Gremlins 3" ha spiegato Columbus.

La cosa, in realtà, non è una novità assoluta: già qualche anno fa Chris Columbus parlò dello script di Gremlins 3, definendolo in quell'occasione "contorto e oscuro". Speriamo che, dopo tanto parlare, questo nuovo sequel del film di Joe Dante possa finalmente vedere la luce!

Columbus ha recentemente rivelato che Robin Williams voleva interpretare Lupin in Harry Potter.