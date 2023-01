Gregory Allen Howard è morto: lo sceneggiatore di Alì ed Harriet aveva 70 anni

Il mondo del cinema è stato colpito da un ennesimo lutto. E' scomparso all'età di 70 anni Gregory Allen Howard, sceneggiatore e produttore noto per aver lavorato a Remember the Titans, Harriet e Alì, biopic su Muhammad Ali del 2001 con protagonista Will Smith.

Pare che lo sceneggiatore sia scomparso dopo una lunga malattia che lo aveva fortemente debilitato. L'ultimo lavoro da lui scritto è stato Harriet, film del 2019 con protagonista Cynthia Erivo nei panni di una schiava in fuga. Sul film, Howard diverse volte aveva ammesso di quanto ci avesse messo nel realizzarlo (quasi 25 anni), troppo condizionato dal fatto che il pubblico fosse saturato di pellicole con protagonisti schiavi.

"Nessuno pagherà per vedere il film sugli schiavi, Greg. Esci dal mio ufficio" raccontò lo sceneggiatore, svelando le tantissime porte in faccia prese durante la scrittura della storia. "Ma non importa. Se il film è bello, la gente lo vedrà" era la risposta che dava ogni volta puntando tutto sulla sua costante fiducia verso lo spettatore. Un lavoro lungo 25 anni che fu quasi vanificato da un produttore che avrebbe voluto Julia Roberts protagonista di Harriet, giustificando il tutto con un "nessuno se ne accorgerebbe".

Per ricordare al meglio Gregory Allen Howard vi consigliamo la nostra recensione di Alì, una delle sue sceneggiature più di successo che ha consacrato definitivamente Will Smith anche come attore drammatico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!