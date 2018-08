Greg Nicotero curerà gli effetti speciali del film di Spawn

Lo specialista degli effetti Greg Nicotero si è unito alla troupe del reboot di Spawn, film d'esordio del fumettista Todd McFarlane con protagonisti Jamie Foxx e Jeremy Renner.

Il truccatore, che prima di esordire alla regia nella serie The Walking Dead ha curato gli effetti pratici di film come Pulp Fiction, Il Giorno degli Zombie, La Casa 2, Mulholland Drive, Kill Bill e tanti, tantissimi altri, porta con sé la sua compagnia KNB EFX, che si occuperà del design di Spawn e degli effetti speciali del film.

L'accordo rappresenta una vera e propria riunione per tutte le parti coinvolte, dato che McFarlane, Nicotero e KNB EFX hanno lavorato tutti sul precedente film Spawn, uscito nel 1997. Il fumettista ha dichiarato: "Sono un appassionato di vecchia data del lavoro di Greg e dei progetti che la sua azienda, la KNB, ha sviluppato nel corso degli anni. Lavorare con lui ancora una volta, reinventare il look di Spawn in modo che corrisponda al tema soprannaturale del film, sarà un processo divertente."

Spawn sarà diretto da Todd McFarlane e, come vi abbiamo comunicato qualche tempo fa, vedrà l'attore premio Oscar Jamie Foxx nei panni dell'oscuro protagonista, con il candidato all'Oscar Jeremy Renner in quelli di Twitch. Il film sarà ambientato a New York e servirà da reboot per il film del 1997 diretto da Mark A.Z. Dippé. Inoltre, la volontà del regista è quella che il nuovo film sia il punto di partenza per una saga cinematografica sul personaggio.

In calce all'articolo potete trovare la foto con cui Nicotero e McFarlane hanno celebrato l'ufficialità della notizia.