Greg Berlanti dirigerà un film sulla vita di Rock Hudson

Deadline riferisce che il regista e sceneggiatore Greg Berlanti lavorerà al biopic sulla star degli anni '50 Rock Hudson. Berlanti dirigerà e produrrà il progetto insieme a Sarah Schechter per la Berlanti Film Corp. e Sherry Marsh per Marsh Productions. Il film racconterà la vita di uno dei più grandi divi della storia del cinema.

Il progetto sarà basato sul memoir All That Heaven Allows: A Biography of Rock Hudson di Mark Griffin e pubblicato da Harper Collins. Si racconta la storia dell'iconico protagonista di numerose commedie romantiche per la Universal negli anni '50 e '60. Rock Hudson, candidato all'Oscar per Il gigante, ha sempre mantenuto discreta la sua vita privata ma la sua omosessualità era risaputa. Morì per complicanze legate all'AIDS un anno dopo la scoperta della propria sieropositività. Hudson non svelò mai di essere gay per paura di perdere occasioni lavorative a Hollywood e per il timore dei giudizi del pubblico oltre che dei produttori.

Greg Berlanti è noto per il suo incredibile lavoro per il piccolo schermo, per serie tv come Dawson's Creek, Riverdale e per l'Arrowverse. Recentemente ha riscosso un ottimo successo con il suo primo film da regista, Tuo, Simon, con protagonisti Nick Robinson e Katherine Langford.

A supervisionare il progetto del biopic su Rock Hudson sarà Kristin Lowe.