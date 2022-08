DC, pronto il piano decennale: chi è Greg Berlante, il possibile Kevin Feige della Warner?

C'è aria di cambiamento nel mondo della DC, e lo sa bene il CEO di Warner Bros Discovery David Zaslav, che dopo alcune notizie finanziarie preoccupanti ha cancellato il film di Batgirl e operato diversi tagli. Adesso Zaslav ha deciso di dare vita a un piano decennale per l'universo DC, con a capo qualcuno che sia un po' il Kevin Feige della WB: ecco chi.

Secondo un rapporto di Variety, nonostante ci sia già un capo della DC Films, Walter Hamada, il CEO di WBD cerca un nome di maggior richiamo, ma che abbia anche grande esperienza con i supereroi. Il prescelto sembra che possa essere Greg Berlanti, che però a detta del suo team non ha ancora avviato discussioni ufficiali con la casa di produzione. In verità gli addetti ai lavori pensano che Berlanti possa non essere interessato al lavoro, ma mai dire mai.

Per chi non lo conoscesse, Berlanti è l'artefice della popolarità dell'Arrowverse, vero e proprio architetto di questo microcosmo di supereroi che include serie come Arrow, The Flash, DC's Legends of Tomorrow, Supergirl e Superman & Lois. Ma non finisce qui, perché Berlanti ha prodotto molte altre serie tra cui Titans, Doom Patrol, Black Lightning, Stargirl e Batwoman, oltre agli show animati di CW.

"È molto simile alla struttura che Alan Horn e Bob Iger hanno messo su, in modo molto efficace, con Kevin Feige alla Disney" ha spiegato Zaslav in merito al suo piano decennale che potrebbe includere il già citato Berlanti. "Crediamo di poter costruire un business a lungo termine molto più forte e sostenibile dalla DC." E, considerando il numero di supereroi iconici di cui l'universo in questione dispone, l'obiettivo è decisamente raggiungibile.