Greenland, come finisce il film con protagonista Gerard Butler?

Tra i pochi film usciti durante il periodo complesso della pandemia c'è stato Greenland, pellicola con protagonisti Gerard Butler e Morena Beccarin. Dramma apocalittico che ipotizza un disastro di portata planetaria, il film racconta la storia di un padre che cerca di mettere in salvo la famiglia.

Nonostante originariamente protagonista di Greenland sarebbe dovuto essere Chris Evans, l'attore decise di abbandonare il progetto insieme al regista che, inizialmente, era stato incaricato di realizzare il film. La produzione spaccata non ha però portato ad una archiviazione del progetto ma ad una sua rinascita questa volta in una pellicola con protagonista una delle star per eccellenza che lavora, ormai da anni, in pellicole nel quale i personaggi hanno come unico obiettivo sopravvivere.

Partendo da una pioggia di meteoriti, Greenland non fa altro che raccontare le conseguenze di una catastrofe naturale che potrebbe avere come conseguenza l'estinzione della razza umana. Nel frattempo, gli enti militari cercano di cominciare a inviare molti cittadini in alcuni bunker in attesa che la minaccia rientri. La maggior parte del film segue i tentativi del protagonisti di mettere in salvo sua moglie e il figlio affetto da diabete. Come succede sempre in film di questo tipo, riusciranno a salvarsi all'ultimo grazie all'intervento di alcuni mezzi militari dopo uno schianto in Groenlandia. Solo dopo 9 mesi, l'emergenza inizierà a rientrare permettendo l'uscita delle persone dai bunker.

