Greenland 2, le riprese del film con Gerard Butler inizieranno ad aprile!

Le riprese di Greenland 2 inizieranno molto presto: il regista Ric Roman Waugh e la star Gerard Butler saranno sul set del sequel del famoso disaster movie a partire dal 22 aprile. Le riprese saranno divise tra Londra e l'Islanda.

Questa è la trama di Greenland (qui potete trovare la nostra recensione di Greenland): il film segue le avventure della famiglia Garrity, guidata dal personaggio di Butler insieme a Morena Baccarin, nei panni della moglie Allison, e il figlio Nathan, interpretato da Roger Dale Floyd. Il gruppo dovrà far fronte alla minaccia di una cometa distruttrice che si abbatte contro l'umanità: John, Allison e Nathan dovranno trovare un modo di mettersi in salvo, e l'unico luogo possibile sembra essere un santuario in Islanda. "Parlerà dei sopravvissuti e di come hanno ricostruito la terra dopo che ogni cosa è stata rasa al suolo. Quindi è un modo molto bello di darvi un finale sui Garrity e su dove andranno. Lo definirei un sequel? Sì, ma per me è più che altro il capitolo conclusivo di questa storia" aveva dichiarato Waugh in un'intervista con Steve Weintraub di Collider.

Waugh ha rivelato altri dettagli del sequel di Greenland: sarà ambientato cinque o sette anni dopo le vicende raccontate nel primo film, un arco temporale che si basa sulla quantità di tempo necessario per rimuovere la tossicità lasciata nell'atmosfera dall'evento catastrofico (a proposito, sapete già come finisce Greenland?). Greenland ha ricevuto pareri positivi da parte della critica e il titolo di Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Il sequel sarà all'altezza?