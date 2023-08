Green Zone, molti dei soldati presenti nel film erano dei veri reduci di guerra!

Al filone di film che cercano di raccontare la complessa situazione mediorientale si è aggiunto nel 2010 anche Green Zone, pellicola con protagonista Matt Damon diretta da Paul Greengrass. Nel corso delle riprese pare che l'attore abbia avuto diversi problemi a distinguere reale e finzione.

Nonostante Green Zone non abbia ottenuto il successo sperato, ha cercato di portare avanti, fin dal primo minuto, un discorso che riguardava la fiducia spropositata che nel post-11 settembre molto spesso gli americani avevano verso le forze armate. Insomma, l'obiettivo dell'intera pellicola diventava mettere in crisi l'idea americana di idolatrare la guerra e, automaticamente, tutto ciò che è legato ad essa. Matt Damon ha più volte raccontato che, però, durante le riprese il regista aveva puntato ad una fedeltà quasi totale.

Molti dei soldati dell'unità WMD gestita da Matt Damon all'interno della pellicola erano veri veterani della guerra in Iraq e in Afghanistan, non attori. La scelta del regista fu legata alla sua volontà di raccontare la realtà di quei conflitti e non limitarsi ad una interpretazione sterile. Damon raccontò quanto, la più grande difficoltà del film fosse stata sapere di essere un attore che stava dando ordini a dei veri soldati che avevano realmente vissuto in prima persona quelle situazioni.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Green Zone. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!