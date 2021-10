Da Green Lantern a Super Sons: ecco i film d'animazione DC Comics in arrivo nel 2022

Oltre ad aver visto il primo trailer di Catwoman: Hunted, nel corso del DC FanDome sono stati annunciati molti atri film d'animazione legati al mondo dei fumetti DC che verranno rilasciati nel corso del 2022.

Tra le produzioni più attese troviamo sicuramente Green Lantern: Beware My Power e Battle of the Super Sons ma, nemmeno i fan più giovani non saranno esclusi dal divertimento con Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Chaos in the Multiverse. Inoltre, è stata annunciata una serie di cortometraggi animati incentrati sui fumetti Vertigo Hellblazer. Se ciò non bastasse, DC sta anche lanciando una versione 4K Ultra HD di Batman: The Long Halloween - Deluxe Edition che finalmente riunirà le due versioni del film rimaste troppo a lungo separate.

Questi naturalmente, sono solo alcuni degli annunci del DC FanDome. Questo evento ci ha permesso tra l'altro anche di vedere il primo straordinario trailer di The Batman di Matt Reeves, il nuovo film dedicato all'eroe di Gotham City interpretato da Robert Pattinson.

Con i prossimi anni che si preannunciano a dir poco ricchissimi per l'Universo DC, riuscirà ad avvenire il tanto desiderato sorpasso al Marvel Cinematic Universe? Voi cosa ne pensate? Naturalmente, per scoprirlo non ci resta che attendere il 2022!