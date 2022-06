Green Lantern: i fan DC vorrebbero Tom Cruise, James Marsden o Miles Teller nel reboot!

Mentre il flop della pellicola del 2011 con Ryan Reynolds è difficile da dimenticare, la Warner sta ancora pensando a come rilanciare Lanterna Verde tra le sue produzioni. Mentre è ancora in sviluppo la serie Green Lantern che debutterà prossimamente su HBO Max, i fan DC si sono lanciati in un fantacasting per il nuovo volto del personaggio.

E quando arriverà il momento del reboot, chi sarà a brandire l'Anello nei panni del nuovo Hal Jordan? Questa è la domanda che i fan hanno dibattuto sul subreddit r/DC_Cinematic, con gli utenti che hanno lanciato una tonnellata di suggerimenti interessanti su chi potrebbe prendere il posto di Reynolds come volto delle Lanterne. Per cominciare, ricorderete che qualche anno fa si era vociferato di Tom Cruise per la parte, ma il suo co-protagonista di Top Gun: Maverick Glen Powell sembra essere la nuova scelta.

Se andiamo a leggere tra i commenti, notiamo che Tom Cruise rimane sempre la prima scelta dei fan per il personaggio, che a questo punto potrebbe essere un veterano Hal Jordan impegnato ad addestrare una nuova generazione di Lanterne Verdi (riprendendo la trama di Top Gun: Maverick); tuttavia, tra gli altri nomi citati c'è anche Miles Teller, che dopo il fallimento di Fantastic Four nei panni di Reed Richards vorrebbe rilanciarsi nel mondo dei cinecomic.

Vengono citati anche James Marsden, star di Sonic e Westworld e già volto dei cinecomic nella saga Fox sugli X-Men nel ruolo di Ciclope. Così come viene anche fatto il nome di Alden Ehrenreich, sparito dai grandi franchise dopo il flop di Solo: A Star Wars Story e di Alexander Skarsgård, reduce da The Northman di Robert Eggers.

Per quanto riguarda la serie HBO su Green Lantern, le uniche conferme nel cast risultano essere Finn Wittrock e Jeremy Irvine.