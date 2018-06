Green Lantern Corps: la Warner cerca un ragazzo giovane per il ruolo di John Stewart

Al momento non si sa ancora molto di come verrà sviluppato il progetto DCEU di Green Lantern Corps, ma quel che sappiamo oggi è che la Warner Brothers è alla ricerca di attori giovani per il casting di John Stewart.

Inizialmente era David Goyer a dover prendere le redini del nuovo cinecomic DC Green Lantern Corps, ma poi la notizia "bomba" è che sarebbe stato il regista di Mission: Impossible - Fallout, Christopher McQuarrie, a lavorarci. Conseguentemente è tutto avvolto da un grande alone di mistero.

O almeno lo è stato fino ad oggi dal momento che la Warner sta cercando l'attore che interpreterà il personaggio di John Stewart e pare che stia adocchiando ragazzi tra i 20 e i 30 anni. la notizia arriva dopo che molti attori di Hollywood, come Sterling K. Brown (42 anni), visto recentemente in Black Panther, hanno manifestato interesse per il ruolo.

Che ne pensate? Voi chi vedreste bene nel ruolo?