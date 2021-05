Green Lantern Corps, svelato il protagonista del cinecomic DC Films: non sarà Hal Jordan!

Nelle ultime non si è fatto che parlare di Green Lantern: Finn Wittrock sarà Guy Gardner nella serie HBO Max sulle Lanterne Verdi, mentre Zack Snyder ha svelato una scena eliminata di Justice League che avrebbe incluso proprio il celebre supereroe DC.

Ora Heroic Hollywood riporta in esclusiva che Jon Stewart sarà il protagonista di Green Lantern Corps, un nuovo cinecomic DC Films da tempo in lavorazione in casa Warner Bros. Per chi non lo sapesse, Jon Stewart assunse l'identità di la Lanterna Verde dopo i celebri Hal Jordan e Kyle Rayner, e dopo che la sua popolarità crebbe grazie alla serie animata Justice League (2001-2004) e il suo sequel Justice League Unlimited, divenne un personaggio fisso dei fumetti della Justice League of America e del Corpo delle Lanterne Verdi.

Curiosamente nei giorni scorsi Twitter è imploso quando è stato rivelato che John Stewart non sarebbe stato il personaggio principale della serie tv di Green Lantern attualmente in produzione alla HBO, diventando rapidamente un trend sulla piattaforma social a causa dell'indignazione dei fan, ma HH cita un insider del progetto secondo il quale lo stesso John Stewart sarà il personaggio principale del film Green Lantern Corps, attualmente in fase di sviluppo: nell'opera comparirà anche Hal Jordan, la Lanterna Verde interpretata da Ryan Reynolds nel film omonimo che in questo progetto avrà un ruolo da mentore per John.

Il film è stato inizialmente sviluppato e scritto da Geoff Johns, ma non è chiaro se il fumettista sia ancora legato al progetto. Nelle scorse settimane, è stato rivelato che Lanterna Verde doveva essere introdotto da Zack Snyder nel suo Justice League ma la scena fu scartata quando la Warner Bros. pose il veto sull'utilizzo del personaggio, per il quale aveva dei piani specifici.

Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le prossime novità sul film e sull'universo DC.