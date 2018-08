Green Lantern Corps.: i nuovi rumor su Tom Cruise e Mark Wahlberg

Non sentiamo parlare 'veramente' di Green Lantern Corps. da tempo. Sebbene ci stia lavorando attivamente Geoff Johns, gli aggiornamenti sul progetto, almeno al momento, sono piuttosto assenti.

ATTENZIONE! SPOILER!

Eppure arrivano ben due rumor originati da due fonti differenti. Il primo proviene da Mario Robles: secondo lo scooper, Charles Roven, produttore di buona parte dei cinecomics targati DC, vorrebbe Mark Wahlberg nei panni di Lanterna Verde. Al momento questa voce di corridoio non è confermata ma potrebbe essere plausibile: solo qualche tempo fa, l'attore ha pubblicato una foto in cui lo mostrava in un ufficio e nella parete appese delle foto degli attori dell'Universo Cinematografico DC. Che sia stato ingaggiato in gran segreto? O semplicemente abbia partecipato ad un meeting sulla sua possibile inclusione nel cast?

L'altra voce di corridoio proviene da Heroic Hollywood. Secondo questo sito, invece, la Warner Bros. avrebbe offerto la parte di Hal Jordan a Tom Cruise ma quest'ultimo avrebbe rifiutato. Il perché? Heroic Hollywood spiega che "Cruise non ha voluto accettare la parte perché il suo personaggio, Hal Jordan, muore nel film". Insomma, sarebbe un grosso scoop e colpo di scena per gli amanti di quest'universo! Se lo script verrà rettificato, sempre stando al sito, Cruise potrebbe ripensarci.

Sarà cosi? Vi terremo aggiornati per ulteriori novità a riguardo.