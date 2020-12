Green Book, Viggo Mortensen risponde alle critiche:'Un mucchio di stron*ate'

Viggo Mortensen ha recitato insieme a Mahershala Ali in Green Book, film che vinse il premio Oscar nel 2019 e che da tempo è oggetto di critiche per alcune rappresentazioni interne al film. Mortensen ha replicato di recente con parole molto dure nei confronti degli haters, spiegando il suo punto di vista sull'argomento.

"Ormai è diventato un cliché dire 'Questo film sarà il Green Book dell'anno?', 'Green Book è diventato un termine peggiorativo'. Gran parte delle critiche mosse a quel film non solo erano irragionevoli ma erano imprecise, mendaci e irresponsabili. Si basano su un carico di stron*ate e poco altro. Influisce su quello che sto facendo o su come le persone mi percepiscono come attore? Forse sì. Ma non posso davvero farci niente".



Green Book, diretto da Peter Farrelly racconta la storia di Toni Lip (Viggo Mortensen) un uomo rozzo che lavora come buttafuori. Tuttavia Toni si ritrova a lavorare come autista per Don Shirley (Mahershala Ali), un talentuoso pianista afro-americano.

Il cast del film è composto anche da Linda Cardellini, Don Stark e Sebastian Maniscalco. Il film ottenne tre statuette agli Academy Awards; venne premiato come miglior film, miglior sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista a Mahershala Ali, al suo secondo Oscar conseguito in carriera.



