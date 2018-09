Green Book, Viggo Mortensen e Mahershala Ali protagonisti del nuovo spot TV ufficiale

È grazie alla Universal Pictures che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo ed emozionate spot TV ufficiale dell'atteso Green Book, film scritto e diretto da Peter Farrelly (Lo Spaccacuori, Scemo e più Scemo) che vede protagonisti due grandissimi Viggo Mortensen (A History of Violence) e Mahershala Ali (Moonlight).

Alla sceneggiatura del film hanno contribuito anche Brian Currie e Nick Vallelonga. La storia del film, che tratta temi sempre attuali quali razzismo, inclusione e la nascita di una sincera amicizia tra persone di ranghi sociali differenti è basata proprio sulla vera storia di Tony Lip, nonno di Vellelonga, negli anni '60 tra i migliori buttafuori di New York.



Nel film Tony è interpretato da un grandioso Viggo Mortensen, che dopo Captain Fantastic sembra ancora intenzionata a far parlare di sé. Alla chiusura del locale per il quale lavorava, il Copacabana, Tony deve iniziare a cavarsela come può. Il suo arrangiarsi lo porterà ad accettare di lavorare come autista e guardia del corpo di un emergente pianista di colore (Ali), che convincerà l'uomo ad accompagnarlo in un tour nel profondo sud degli Stati Uniti, dove aleggia ancora razzismo e discriminazione.



Green Book si presenta come un progetto carico di emotività, passione e interpretazioni di primo impatto assolutamente straordinarie, le stesse che gli hanno permesso di vincere il Premio del Pubblico al Toronto Film Festival diverse settimane fa.



L'uscita nelle sale americane è prevista per il 21 novembre.