Green Book, Nick Vallelonga si scusa con Mahershala Ali per il suo tweet anti-Islam

Non c'è pace per il dannato ma bello Green Book, perché dopo le polemiche legate a Viggo Mortensen di qualche mese fa, adesso stanno piovendo accuse di maschilismo e islamofobia sul regista, Peter Farrelly, e sul co-sceneggiatore, Nick Vallelonga, figlio di Tony Lip, personaggio interpretato da Mortensen.

Il regista si è già scusato per il suo gesto inconsueto e del tutto fuori luogo avvenuto durante le riprese di Tutti Pazzi per Mary, riportato agli onori di cronaca da Cameron Diaz, mentre in queste ultime ore anche Vallelonga ha voluto scusarsi direttamente con Mahershala Ali, musulmano praticante, per il suo tweet anti-Islam del 2015.



Nel Tweet, Vallelonga appoggiava Donald Trump su posizioni anti-islamiche, sostenendo insieme all'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America che alcuni musulmani avrebbero esultato durante il i terribili attacchi terroristici del 11 settembre a Jersey City. Il presidente ha riproposto la stessa posizione nel 2015, ripetendola durante un'intervista con George Stephanopoulos. La notizia si è poi rivelata totalmente errata.



Lo sceneggiatore, riportando il tweet, appoggiava la posizione: "Corretto al 100%. Alcuni musulmani stavano festeggiando a Jersey City mentre le Torri cadevano. L'ho visto esattamente come lo hai visto tu, possibilmente sul local news della CBS". Alla riproposizione del tweet di 4 anni fa, Vallelonga ha prima eliminato il tweet e poi cancellato il uso intero profilo social.



Vallelonga ha dunque scritto: "Voglio scusarmi. Ho passato gran parte della mia vita nel tentativo di portare al cinema questa storia di superamento delle differenze e di raggiungimento di un territorio comune. Sono profondamente dispiaciuto per tutte le persone coinvolte in Green Book. Mi scuso in modo particolare con l'incredibilmente brillante e gentile Mahershala Ali e con tutti i membri di fede musulmana per tutto il male che ho causato loro. Mi scuso anche con mio padre, ormai defunto, che è cambiato radicalmente dopo l'amicizia con il Dottor. Shirley. Prometto che questa lezione mi sarà utile. Green Book è una storia sull'amore, l'accettazione e il superamento di molte barriere. Sarà migliore".



Green Book uscirà nelle sale italiane il prossimo 31 gennaio.