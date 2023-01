Green Book, Mahershala Ali si scusò con parenti di Don Shirley: 'Ho fatto del mio meglio'

Acclamatissimo durante la stagione dei premi, con una Notte degli Oscar vissuta da vincitore annunciato, Green Book non mancò in effetti di suscitare un po' di mormorii di insoddisfazione: ad avere qualcosa da ridire furono, in particolare, alcuni discendenti di Don Shirley, il pianista interpretato da Mahershala Ali.

La famiglia Shirley puntò il dito in particolare sul rapporto tra il pianista e Tony Vallelonga, che nel film sarebbe stato reso troppo confidenziale rispetto a quanto non fosse effettivamente nella realtà: "Ho fatto il meglio che potevo con il materiale che avevo a disposizione" furono le parole di Mahershala Ali, che aggiunse poi di non esser stato messo al corrente del fatto che ci fossero dei discendenti di Shirley ancora in vita a cui poter chiedere consiglio.

A difendere l'attore furono comunque in molti, dal regista Peter Farrelly a Quincy Jones: "Mahershala, nell'interpretarlo hai svolto un lavoro fantastico, e credo che la prova tua e di Viggo verrà ricordata come una delle più belle amicizie che siano mai state rappresentate sul grande schermo" furono le parole del musicista. In una registrazione saltata fuori nel 2019, inoltre, lo stesso Don Shirley parlava del rapporto di fiducia inevitabilmente instauratosi tra lui e il suo autista. Per saperne di più, in ogni caso, qui trovate la nostra recensione di Green Book.