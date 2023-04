Green Arrow, Stephen Amell riprenderà il ruolo in futuro? 'Sì, ma sarà limitato'

Guest star del nono episodio di The Flash 9 è Stephen Amell, che riprende il suo iconico ruolo di Green Arrow. Ma questa sembra non essere l'ultima volta in cui l'attore veste i panni del personaggio.

In una recente intervista per TVLine, Amell ha rivelato che "Non pensa" che sia l'ultima volta in cui interpreterà l'iconico Green Arrow.

Quindi c'è l'opzione che voglia tornare in una serie che lo vede protagonista? Non proprio: "Siamo stati a lungo su The CW nell’Arrowverse, ma l’idea di 22 o 23 puntate all’anno… Quello è un modo davvero specifico per realizzare un prodotto televisivo, con delle pause nella recitazione e tutto il resto. Ho fatto il pieno per quanto riguarda interpretare Arrow in quel mezzo in particolare. Ma l’idea di tornare e fare qualcosa in modo limitato, o fare un film…". Quindi Amell sembra propendere verso un qualcosa di più 'contenuto', i cui ritmi sono decisamente differenti.

Siete d'accordo con Amell? Pensate che la scelta più giusta per un'eventuale ripresa del ruolo in futuro sia quella di un film/un prodotto limitato? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer dell'episodio 9x09 di The Flash, non perdetevelo!