Greatest Hits: la data d'uscita su Disney+ del nuovo film con Superman David Corenswet

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa al momento della pubblicazione del trailer di Greatest Hits, la nuova commedia romantica con protagonista David Corenswet, prossima star di Superman di James Gunn, arriverà in Italia sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Il film, scritto e diretto da Ned Benson e interpretato da Lucy Boynton, Justin H. Min, David Corenswet e Austin Crut, ha debuttato in anteprima mondiale al South By Southwest Film Festival di Austin, Texas, lo scorso 14 marzo e sarà disponibile dal 12 aprile in esclusiva su Disney+ in Italia.

La storia segue Harriet (Lucy Boynton) che scopre che l’arte imita davvero la vita quando si rende conto che alcune canzoni possono trasportarla indietro nel tempo – letteralmente. Mentre rivive il passato attraverso i ricordi romantici con il suo ex fidanzato (David Corenswet), il suo viaggiare nel tempo si scontra con un nuovo interesse amoroso che sta nascendo nel presente (Justin H. Min). Mentre intraprende questo viaggio attraverso la connessione ipnotica tra musica e ricordi, Harriet si chiede: anche se potesse cambiare il passato, dovrebbe farlo?

Il film è una produzione Searchlight Pictures, realizzata dal produttore candidato all’Academy Award Michael London (Sideways – In viaggio con Jack, Thirteen – 13 anni) e Shannon Gaulding (Spider-Man), con le musiche originali di Ryan Lott (Everything Everywhere All at Once).

