Great White, il nuovo shark movie uscirà a luglio in video on demand

Dopo avervi parlato di Huge Shark di Huang Zhaosheng ecco arrivare un altro interessante shark movie di serie B, questa volta di produzione australiana e intitolato Great White, il che significa che il predatore protagonista del progetto sarà proprio un feroce e affamato squalo bianco.

Si legge nella breve sinossi ufficiale:



"Ispirato a fatti realmente accaduti, Great White scava nella nostra più primordiale paura degli abissi, e trasforma i più reconditi incubi sotto forma del più feroce predatore alpha dell'oceano". Protagonista del film sarà Katina Bowden (Tucker and Dale vs Evil).



Il film è stato recentemente acquistato per la distribuzione americana da RLJE Films and Shudder, per una release in territorio statunitense prevista per il prossimo 16 luglio 2021, sia in cinema selezionati che in video on demand, il che significa in noleggio digitale su le specifiche piattaforme di destinazione.



La storia del film segue due amanti del mare e operatori di idrovolante, Kaz Fellows e Charly Brody, che insieme a due passeggeri e a un cuoco dovranno lottare per la loro sopravvivenza nel pittoresco Hell's Reef.



Great White non ha ancora una data d'uscita ufficiale italiana, anche se crediamo che semmai dovesse arrivare giungere anche in territorio nazionale in video on demand non prima del 2022.