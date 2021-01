Grease, sui social alcuni giovani utenti accusano il film di sessismo e omofobia

Dopo la messa in onda del film da parte della BBC, sui social si sono manifestati messaggi di dissenso e di accuse nei confronti della pellicola , accusata di 'omofobia, sessismo e incitamento allo stupro'. Secondo gli spettatori, soprattutto quelli più giovani, il film sarebbe pieno di messaggi sbagliati. In particolare alle ragazze viene consigliato di non cercare di cambiare caratterialmente per conquistare uomini come Danny Zuko . Altre sequenze 'incriminate' sono quelle in cui Putzie, un amico di Danny, si nasconde sotto al pavimento per poter spiare le gonnelle delle studentesse della Rydell High School. E proprio in occasione del ballo scolastico, Vince Fontaine, il preside della scuola, invita gli studenti ad evitare di formare coppie dello stesso sesso. L'attenzione è rivolta anche al personaggio di Rizzo, denigrata per aver fatto sesso non protetto e quindi sottoposta a slut-shaming. Tuttavia bisogna sottolineare come il film sia stato difeso da altri utenti del web, che hanno preso le distanze da tali accuse. Qualche anno fa Olivia Newton-John aveva difeso Grease - Brillantina dalle accuse di alcuni membri del #MeToo:"Si tratta di un semplice film e di una storia divertente da non prendere troppo sul serio". Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Grease - Brillantina . Ricordiamo che Grease è stato inserito di recente nel National Film Registry .

Ahhh man. Just watching #Grease one of my favourite films and it’s so of its time. Misogynistic, sexist and a bit rapey. — Dr Kelly 🔶 🕷 (@KellyQuilt) December 26, 2020

So turns out #Grease is actually pretty rapey.



Also no one wants to watch Grease with me anymore. — Samantha Johnson (@Phoenix_Magic_X) December 26, 2020

#Grease



This is far too sexist and overly white and should be banned from the screen, it is after all nearly 2021. — Henry Webb (@ireton1955) December 26, 2020