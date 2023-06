Grease, l'outfit di Sandy fu battuto all'asta per una cifra record!

Grease è uno dei musical più memorabili della storia del cinema e capaci di entrare immediatamente nell'immaginario collettivo. Proprio come i suoi protagonisti, il film è famoso anche per il suo inconfondibile stile d'abbigliamento. Un capo in particolare è stato battuto all'asta ad una cifra da capogiro.

Olivia Newton John è stata la Sandy di tutto il mondo. Oltre ad essere una grandissima interprete, l'attrice è sempre stata particolarmente coinvolta nella beneficenza facendosi coinvolgere in prima persona in moltissime iniziative benefiche. Una di quelle che ha portato a più frutti dal punto di vista dei guadagni, è stata sicuramente la decisione di mettere all'asta uno dei capi di abbigliamento più iconici di Grease raccogliendo una cifra impressionante.

L'attrice decise di far battere all'asta sia la giacca di pelle che il pantalone indossato nell'ultima celebre scena di Grease in modo da raccogliere soldi per la ricerca per il cancro. La cifra di vendita fu di 405.700 dollari. I pantaloni furono acquistati fondatrice di Spanx Sara Blakely, mentre la giacca di pelle da un anonimo che decise poi di ri-donarla ad Olivia Newton John, trasformando il suo operato in un gesto d'amore verso la ricerca totalmente disinteressato.

