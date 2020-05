Grease: Olivia Newton-John malata di cancro, il messaggio commovente di John Travolta

Stasera torna in tv Grease, celebre musical del 1978 diretto da Randal Kleiser e con protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John, oggi impegnata in una battaglia personale contro il cancro.

Proprio le due star, prima della pandemia, si erano incontrate all’evento G’Day USA 2020, i cui proventi sono stati devoluti contro gli incendi in Australia. Nel corso della serata, Travolta ha parlato per la prima volta della malattia della collega, un cancro al seno che si è esteso alle ossa.

"Olivia è una sopravvissuta, è intelligente e ha molta voglia di vivere". Secondo quanto riferito da USA Today, il divo di Hollywood ha elogiato la positività dell'amica e collega: "Vede sempre il bicchiere mezzo pieno e questo è il suo bellissimo approccio naturale alla vita. E penso che tutti noi dovremmo farlo."

Nel 2017 a Olivia Newton-Jon è stato diagnosticato un cancro al seno per la terza volta, ma la malattia a quel punto si era diffusa anche alle ossa. Una diagnosi che l’attrice ha deciso di combattere con l'atteggiamento più positivo possibile. "La positività è una decisione, e una volta presa questa decisione alleni il tuo cervello per rispettarla fino a che non diventa normale… Parlo con il mio corpo e lo ringrazio per ogni passo verso il miglioramento. Lo ringrazio comunque! È davvero una sorta di allenamento, perché modelli il tuo mondo in base a ciò che vuoi pensare. La vita è un dono. Ho avuto una vita straordinaria e ho intenzione di continuare a godermela. E voglio anche aiutare altre persone nelle loro battaglie contro il cancro", ha concluso l'iconica Sandy di Grease, che nel 2012 in Australia ha fondato un centro di ricerca e benessere.

