Grease, 41 anni dopo John Travolta e Olivia Newton-John sono di nuovo Danny e Sandy

In attesa di vedere la serie spin-off Grease: Rydell High ordinata da HBO: Max, il celebre musical diretto da Randal Kleiser è tornato a vivere grazie ad una performance dal vivo di John Travolta e Olivia Newton-John.

Ospiti a un evento sing-along di Grease organizzato al Coral Sky Amphitheater di West Palm Beach (Florida), come riportato da TMZ, gli interpreti di Danny e Sandy hanno deliziato i presenti cantando alcune dei brani più iconici del film come "Hopelessly Devoted To You", "Sandt" e "Grease Lightenin".

Durante l'evento, che si terrà anche il 14 dicembre a Yampa e il 15 dicembre a Jacksonville, hanno poi partecipato a un Q&A dove hanno risposto a tutte le curiosità dei fan.

Uscito nel 1978, Grease ha ottenuto un enorme successo di critica e pubblico registrando quello che al tempo era il più grande incasso di sempre per un musical. La colonna sonora del film è diventata il secondo album più venduto di quell'anno negli Stati Uniti, dando appunto vita a hit come quella cantate da Travolta e la Newton-John in Florida.

Come detto, HBO Max sta preparando un ritorno di Grease con una serie che però sarà probabilmente slegata dal musical di riferimento: qui trovate il poster ufficiale di Grease: Rydel High. Per quanto riguarda il film originale, invece, Paramount è attualmente al lavoro su un prequel di Grease intitolato Summer Loving.