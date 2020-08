Gray Man, il film con Chris Evans e Ryan Gosling sarà presto girato in California

Come riporta Variety, l'attesissimo Gray Man diretto e prodotto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame) che vedrà protagonisti fianco a fianco Chris Evans (Captain America) e Ryan Gosling (La La Land, First Man) sta già procedendo spedito verso la produzione, dato che è stato opzionato per ricevere la Tax Credita dallo stato della California.

La California Film Commision ha infatti selezionato Gray Man come uno dei film che riceveranno un credito d'impostata statale pari a 20 milioni di dollari, così da agevolare e incentivare le riprese dell'importante film proprio in California. Considerando che in tutto, annualmente, lo stato stanzia 50 milioni di dollari, solo il film dei Russo si va a prendere più di un terzo del budget totale.



Questo significa anche che le riprese partiranno entro pochi mesi, sempre tenendo conto dell'evoluzione della Pandemia. Tra gli altri film opzionati per la Tax Credit ci sono anche il nuovo progetto di Jordan Peele (8,4 milioni), Invasion con Octavia Spencer (2,5 milioni), Losing Clementine con Jessica Chastain (2,3 milioni) e il dramma sportivo Sweetwater (1,4 milioni)



"The Gray Man è un vero e proprio corpo a corpo tra questi due grandi attori, che rappresentano due diverse versioni della CIA: da un lato abbiamo ciò che può fare e dall'altro ciò che può diventare. Per i fan di Capitan America: The Winter Soldier questo darà un film sensazionale perché manterremo alcuni elementi, ma muovendoci in un'ambientazione molto più realistica", hanno precedentemente dichiarato i fratelli Russo, continuando:

"L'intenzione è quella di essere competitivi con qualsiasi genere di schermo e la possibilità di lavorare sia con Gosling che con Evans è un sogno per noi. L'idea è quella di creare un franchise e costruire un intero universo con Ryan al centro. I due protagonisti sono due maestri dell'assassinio: il personaggio di Gosling viene liquidato dalla CIA e quello di Evans deve dargli la caccia."