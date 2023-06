Gravity, Scarlett Johansson parla del provino fallito: 'Mi sono sentita senza speranza'

Gravity ebbe un lungo periodo di casting e tra le attrici che si sono presentate per cercare di conquistare l'ambito ruolo c'era anche Scarlett Johansson. In una recente intervista l'interprete ha raccontato quanto sia stato "strano" lo screen test per la pellicola di Alfonso Cuaron.

Durante la chiacchierata l'attrice ha dichiarato quanto si sia sentita persa dopo aver perso il provino per il film, dopo una serie di ruoli definiti da lei stessa "insoddisfacenti". "Ho fatto un provino per il film 'Gravity', in cui Sandra Bullock è fantastica, ma ho dovuto indossare, tipo, l'intera tuta spaziale, e fingere di fluttuare nello spazio" ha raccontato la Johansson ripercorrendo quei momenti passati durante la valutazione portata avanti dalla produzione della pellicola.

Secondo un vero astronauta Gravity sarebbe dannoso per le ragazzine soprattutto per i messaggi che trasmette. La Johansson ha raccontato come essere rifiutata per quel ruolo l'abbia toccata nel profondo. "Avevo tanto desiderato quel ruolo. È stata una specie di goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi sentivo davvero frustrata e senza speranza. Tipo, 'Sto facendo il lavoro giusto?'". Avendo cominciato a lavorare fin da ragazzina nel cinema, la Johansson si è ritrovata più volte ad affrontare fasi di carriera altalenanti.

