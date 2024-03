Grant Morrison risponde a Zack Snyder: 'Se Batman uccide diventa Joker'

Durante la recente intervista di Zack Snyder con Joe Rogan, l'autore di 300 e Watchmen ha fatto discutere per nuove dichiarazioni sulla famosa regola del 'non uccidere' di Batman, che ha scatenato come al solito reazioni molto polarizzanti nei fan.

Considerato che, tecnicamente, Batman ha ucciso più o meno consapevolmente in tutti i film della sua saga cinematografica, quello di Zack Snyder è stato l'unico Cavaliere Oscuro che lo ha fatto senza mezze misure e soprattutto rinnegando il dogma dell'Uomo Pipistrello, la promessa che gli vieta di uccidere e che lo separa nettamente dai suoi avversari criminali. A questo proposito lo scrittore Grant Morrison, autore di fumetti le cui opere ricopriranno una grande importanza nel nuovo DCU di James Gunn, principalmente per i film di Superman e Batman: The Brave & The Bold, ha replicato a Snyder:

"Il fatto che Batman si metta in pericolo ogni notte ma si rifiuti fermamente di uccidere è un elemento essenziale della magnifica ed orrenda psicosi infantile del personaggio", ha scritto Morrison nella newsletter Xanaduum. "Se Batman uccidesse i suoi nemici, sarebbe il Joker. La linea tracciata da Bruce Wayne è una chiara demarcazione tra lui e i suoi cattivi, e se Batman dovesse mai oltrepassarla, non ci sarebbe più alcuna differenza tra le due parti".

Nel frattempo, sempre Zack Snyder ha sostenuto che Ben Affleck è il Batman cinematografico perfetto da un punto di vista fisico e di somiglianza ai fumetti.

