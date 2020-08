Grant Morrison racconta il suo Flash: 'Più Ritorno al Futuro che un film di supereroi'

Nel corso di una recente intervista Grant Morrison, celebrato autore di fumetti dal fortunato passato DC Comics, ha parlato di come sarebbe stata la sceneggiatura del suo Flash, l'atteso cinecomic con protagonisti Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton.

Come noto, infatti, prima di affidare il copione a Christina Hodson, la DC Films aveva girato l'incarico all'autore scozzese, che per un certo periodo di tempo ha sviluppato la storia dell'opera insieme all'attore Ezra Miller.

E in una recente intervista con Collider ha paragonato le sue idee a quelle di Ritorno al Futuro, più che a ciò che si vede solitamente nei film di supereroi.

"Le idee erano abbastanza buone. Voglio dire, non so cosa ci stiano facendo adesso, ma erano abbastanza buone", ha spiegato Morrison. "Posso dire che erano molto diverse da quelle che si vedono nei film di supereroi. Era più qualcosa come Ritorno al futuro, direi".

Rapporti precedenti avevano indicato che la versione di Miller e Morrison sarebbe stata più "oscura" per soddisfare le esigenze artistiche dell'attore, ma lo sceneggiatore ha colto al volo l'occasione dell'intervista per smentire questi rumor.

"No, non sarebbe stata più oscura. Voglio dire, c'erano elementi di oscurità e il materiale che volevano che usassimo come base di partenza era quello del famoso fumetto di Flashpoint. Ma Ezra ed io stavamo davvero cercando di fare qualcosa in più. Sarebbe stata una grande storia di fantascienza che avrebbe avuto senso anche per chi non conosce i fumetti. Ma non mi piace parlarne, perché da quel momento è stato chiamato qualcun altro a lavorarci e sono sicuro che sarà fantastico. Chissà, forse un giorno la nostra storia trapelerà da qualche parte e le persone potranno farsi un'idea".

