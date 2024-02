Grant Gustin vuole essere il Flash del DC Universe: 'Se James Gunn mi chiama'

Il DC Universe di James Gunn e Peter Safran sta prendendo forma, ma non ha ancora messo insieme tutti i pezzi: se già conosciamo il volto del prossimo Superman, ad esempio, a mancare all'appello sono eroi fondamentali come Batman e Flash... Ma siamo proprio sicuri che, ogni tanto, non sia il caso di affidarsi all'usato garantito?

Mentre James Gunn promette novità a breve sul cast di Supergirl, infatti, il pensiero va proprio al supereroe più veloce dell'universo DC e a uno dei suoi più recenti e amati interpreti, quel Grant Gustin che per ben 9 stagioni ha indossato la celebre tuta per la seguitissima serie targata The CW e andata in onda dal 2014 al 2023.

Ma cosa ne dice il diretto interessato? Il buon Grant sarebbe disposto a tornare in un ruolo che ha praticamente fagocitato la sua carriera per un decennio? L'attore sembra in realtà entusiasta dell'idea, ma a una condizione: "Sì, se James Gunn dovesse chiedermi di interpretare Flash lo farei. Mi fido di James Gunn" sono state le sue parole al riguardo.

Insomma, qualora il nostro James facesse partire una telefonata Gustin non esiterebbe un attimo ad accettare... Ma siamo proprio sicuri che Gunn non abbia in mente altro? E voi, chi vedreste bene come erede di Ezra Miller? Fatecelo sapere nei commenti!